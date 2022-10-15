الجالية في ولاية الامبا الامريكية تقيم احتفالية بمناسبة الذكرى 59 لثورة 14 اكتوبر وكلمة بالمناسبة القاها الشيخ مشعل المنصوب

الرياض - محمد الاطلسي - نظمت جالية ابناء الجنوب فعالية الاحتفال الفني والكرنفالي بمناسبه الاحتفال بذكرى 59 لثورة 14 اكتوبر المجيدة وقد اقيمت أمسية وطنية ثقافية وحفل فني كرنفالي يوم الخميس الموافق 13اكتوبر2022 في مقر جالية ابناء الجنوب في ولاية الاباما الامريكية والذي دعا لها الشيخ المناضل مشعل محسن المنصوب رئيس الجالية في الولاية.

والقى الشيخ المناضل مشعل محسن المنصوب رئيس الجالية الجنوبية كلمة في ولاية الامبا الأمريكية. بمناسبة الذكرى ال59 لثورة 14 أكتوبر المجيدة .

نص الكلمة : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الامين وعلى اله وصحبه وسلم .. الاخوه الحاضرون جميع اننا اليوم نحتفي جميعاً بذكرى التاسعة والخمسون لثورة الرابع عشر من اكتوبر المجيدة التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان الابية لمقارعة وطرد المستعمر من ارض الوطن الطاهر لتتوج في الثلاثين من نوفمبر برحيله من عدن ومن كل ارجاء الوطن . فبهذه المناسبة الغالية باسمي شخصيا وباسمكم جميعا نزف اسماء ايات التهاني والتبريكات لشعبنا الأبي المكافح والى قيادتنا السياسية والعسكرية ممثله بالرئيس عيدروس الزبيدي نائب رئيس المجلس الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي والى افراد قواتنا المسلحة والامن البواسل فلكم التهاني والتحايا المستحقة جنوداً وصفاً وضباطاً وقادة ورجال مقاومه . وأنتم ترابطون في كل المواقع والثغور وتؤدون واجبكم ومهامكم بكل تفانٍ وإخلاص ونكرانا لذات من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره واستقلاله وحماية كل المكاسب التي حققها شعبنا.

ان احتفالاتنا المستمرة بأعياد الثورة هي تعبير عن الوفاء لتضحيات الشهداء الأبرار.. وتمجيد وتخليد لذكراهم.. وتقدير وإجلال لعظمة تضحياتهم وبطولاتهم.. وعرفان بكل الإسهامات والأدوار الوطنية للثوار والفدائيين ومناضلي حرب التحرير.. الذين سيظل دورهم وكفاحهم نبراساً وسجلاً حافلاً بالدروس الحية تتعلم منها الأجيال وتعتز بها.. وتسير على نهجها في كل مواقع التضحيه والبذل والعمل والعطاء وإن واجب الوفاء يقتضي في هذه المرحلة الهامة من تاريخ شعبنا.. أن نوطد العزم جميعاً.. ونضاعف الجهد من أجل التغلب على الصعاب وتحقيق الاهداف الساميه لشعبنا في التحرير والاستقلال مدركين بيقين أن ذلك لن يتأتى.. إلا بتضافر كل الجهود الرسمية والشعبية.. ومن خلال التلاحم والتعاون.. بين كافة قوى الشعب الوطنية من مكونات ومنظمات جماهيرية وإبداعية وشخصيات وطنية واجتماعية وفي مقدمتها القوى الفاعلة في الساحه الوطنيه مؤمنين بأن طريق التقدم طويل.. لا يتوقف عند غاية ولا يستقر عند نهاية وهو طريق شاق يتطلب منا جميعا وفي مثل هذه الضروف الالتفاف حول قيادتنا السياسيه ومجلسنا الانتقالي وقواتنا المساحه والامن الابطال الذين يخوضون هذه الايام معارك الشرف والتضحيه ضد الارهاب وتطرف واعوانه والعمل لتخفيف من المعاناة المعيشية لجماهير شعبنا الأبية الصامدة..

الاخوه الحاضرون جميعاً اريد ان انتهز هذه الفرصة لاتحدث قليلا عن امور جاليتنا اننا في الهيئة الادارية لجاليتنا الموقره قدعقدنا العزم على تنفيذ برنامجنا الذي تعهدنا في تحقيقه ومن ضمنهاافتتاح الفصول الدراسيه التي سوف نبداء العمل فيها خلال هذهالاسبوعين انشاء الله بعد جهد وعناء كبير ولكن للاسف الشديد لم نجد التجاوبالذي كنا نتطلع اليه من قبل ابناء الجاليه لتسجيل ابنائهم مثل ذالكالحماس الذي كان قبل ان نوجد مقر للجاليه وتاسيس الفصول الدراسيهكذالك با النسبه الى تعبئه استمارات العضويه ودفع الاشتراكات الى الانلم يتم تسجيل سوى النصف من ابناء الجاليه نريد انجاز هذه الجزئيه في تسجيل الاعضاء ودفع الاشتراكات من اجل الانتهاء من تشكيل الجمعيه العموميه للجاليه التي لها الحق في الترشح والانتخاب الاخوه اعضاء الجاليه الكرام ان مصلحه اولادنا ومصلحه جاليتنا والحفاض على ما تم انجازه حتى الان هي مسؤليتنا جميعا ويجب اننجعلها من اولوياتنا بعيدا عن الخلافات او اي تباينات في وجهات النضر يجب ان نتسلح با الثقه في النفس وعدم التشكيك في بعضناالبعض وان نكون جميعا عامل بناء وليس عامل هدم فا الجاليه بيتنا جميعا لذالك نرجو من الجميع التفاعل والمشاركه وتعبئة استمارهالعضويه لكي نستطيع اقامه الفعاليات الثقافيه والاجتماعيه والرياضيه لاولادنا وشبابنا واقامه الفعاليات الوطنية والدينية. وفي الختام: علينا جميعا في داخل الوطن وخارجه التسلح بالإرادة والعزيمة التي لا تلين ولا تنكسر، وأن نسبر الحاضر بكل مابه من تحديات وصعاب، وأن نتجاوز الماضي بحلوه ومره، وأن ننظر للغد، بالأمل الأجمل والمستقبل الأفضل وأن يكون توكلنا على المولى القدير، وأن نضع نصب أعيننا مستقبل أجيالنا وأمان وأمن بلادنا، وأن نمد يدينا بشهامة أبناء الجنوب إلى كل إخواننا ومحيطنا وأصدقائنا وأن نتسلح بالعلم والمعرفة وأن نعمل بكل جد واجتهاد لتحقيق ما نصبو اليه

المجد لشهدائنا الابطال الشفاء لجرحانا الميامين التحية لكل المرابطين على الجبهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ مشعل المنصوب رئيس جالية ابناء الجنوب في ولاية الامبا