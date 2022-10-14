اليمن : البحث الجنائي يكشف تفاصيل صادمة حول الشاب الذي نشر مقاطع لزوجته

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر إعلامية مطلعة معلومات جديدة حول الشاب المتهم بنشر صور لزوجته في أوضاع مخلة بعد طلاقهما.

وكتب الصحافي اليمني، ماجد ياسين، منشورا عبر حسابه على موقع فيسبوك، جاء فيه: كنت يوم أمس مع الأخ مدير البحث الجنائي غانم جزيلان وسألته حول الشاب الذي أتهم بأنه تزوج في أبين وقيل بأنه نشر صورتها في مواقع التواصل كما ذكر بعض الناشطين.

وأضاف: أخبرني بأنه لم يتم الإمساك بالشخص المذكور كما قام البعض بالنشر دون التأكد وإن من قام بالإمساك به شخص مشابه له في قضية أخرى.

وتابع: وحين سألته عن سبب عدم الإمساك به رد قائلا: اولا لم تصلنا أي شكوى من أحد ولو حتى إتصال من أهالي البنت تشكي أو تثبت الحادثة وإذا وصلت لنا أي شكوى سنقوم بالتحرك والإمساك به.

وأردف: ثانيا لم نجد في صفحته أي صور منتشرة أو أي شيئ يثبت بأنه يقوم بالتهديد لنعمل على ضوئها أو حتى ما يثبت تورطه وكل شخص بريئ حتى تثبت إدانته.

ياسين ختم حديثه بالقول: ثالثا وهو رأيي الشخصي نتمنى التوقف عن الاساءة للشاب ولأسرته حتى يثبت تورطه وإدانته خاصة بعد نشر صوره والبعض نشر اليوم بأنه ل غرض ابتزازه خاصة بأنه لم يتم التوصل لأسرة البنت وأي شخص يعرف أسرة البنت الضحية كما نشر البعض يعطينا رقمهم وسنقوم بالتعاون معهم بربطهم بالجهات المعنية وتقديم الشكوى نيابة عنهم.