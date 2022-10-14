الرئيس اليمني.. رشاد العليمي يعلن عن أمر هام اذا تحقق سيأتي من خلاله نصراً مؤزراً في مواجهة مليشيا الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - قال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إن الالتفاف الشعبي العريض حول النظام الجمهوري، والإخلاص لمبادئه وقادته الملهمين سيحقق نصرا مؤزرا في مواجهة الإمامة الجديدة (مليشيا الحوثي الانقلابية)، واستعادة مؤسسات الدولة.

وهنأ الرئيس العليمي، الشعب اليمني وأبطال القوات المسلحة والأمن الميامين، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لثورة 14 أكتوبر المجيدة.

وأضاف في سلسلة تغريدات"في ذلك اليوم المجيد من العام 1963 قال المناضل راجح بن غالب لبوزة ورفاقه كلمتهم نحو طريق شاق وطويل من الكفاح المسلح الحافل بالتضحيات الغالية، المكللة بالحرية ووحدة جنوب الوطن، واستقلاله الناجز في 30 نوفمبر 1967".

واختتم بقوله: "إنني وإخواني في مجلس القيادة الرئاسي فخورون بهذا الالتفاف الشعبي العريض حول النظام الجمهوري، والإخلاص لمبادئه وقادته الملهمين الذي نثق أنه سيزهر نصرا مؤزرا في مواجهة الإمامة الجديدة، واستعادة مؤسسات الدولة والدفاع عن هوية شعبنا وبلدنا، وتاريخه العريق".