السعودية تذهل العالم .. افتتاح اطول جسر مائي في المملكة ولا يحتاج الزوار اليه تأشيرة دخول ..(صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير السعودية، افتتاح "جسر شورى"، الذي يربط البر الرئيسي بجزيرة شورى الجزيرة الرئيسية في وجهة البحر الأحمر

ويعد "جسر شورى" أطول جسر مائي في السعودية، بطول يبلغ 3ر3 كيلومترا، ومن شأنه أن يسهم في تسريع وتيرة العمليات الإنشائية للمنتجعات في الجزيرة.

ويربط الجسر الساحل الغربي بـجزيرة شورى، حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندقا في المرحلة الأولى العام المقبل.

وتعد جزيرة شورى في وجهة البحر الأحمر، واحدة من 92 جزيرة في موقع المشروع، وتتميز بشكلها الذي يشبه "الدولفين" من الأعلى، وبجمال شعبها المرجانية.

ومشروع البحر الأحمر هو مشروع سعودي سياحي، تم الإعلان عنه في يوم 31 يوليو 2017 من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع، ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه، ولا يحتاج الزوار إلى تأشيرة دخول سعودية، حيث إن الأنظمة المطبقة في المشروع تختلف عن أنظمة المملكة.