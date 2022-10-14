عملية عسكرية واسعة مرتقبة ضد الحوثي قد تنهي احلام الجماعة .. تفاصيل عاجلة

الرياض - محمد الاطلسي -

�الت صحيفة الخليج الإماراتية ان عملية عسكرية مرتقبة ضد الحوثيين سيتم اطلاقها. وأشارت صحيفة الخليج في خبر نشرته عن مصادر حكومية ان الحملة العسكرية دخلت مرحلة التحضيرات . وأوضحت ان مصادر حكومية رفيعة اكدت لها وجود ، تحضيرات لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، لإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية. يأتي ذلك بعد توجيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجيش الوطني بالرد «بكل حزم وقوة» على أي تصعيد من ميليشيات الحوثي في جبهات القتال. وعقد المجلس الرئاسي، الخميس، اجتماعاً رفيعاً مع قيادات الدولة التشريعية والتنفيذية والعسكرية، وأعلن جاهزيّته للمواجهة وردع أي تصعيد عدائي من الميليشيات الحوثية على المؤسسات السيادية النفطية. وذكرت المصادر أن الاجتماع أعقبته لقاءات غير معلنة، بحثت تحضيرات إطلاق عملية عسكرية خاطفة ضد الميليشيات لإقناعها بالعودة إلى طاولة المفاوضات، والتخلي عن الشروط التعجيزية التي تضعها في طريق تمديد الهدنة، ووقف الحرب بشكل دائم.