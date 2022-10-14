جماعة الحوثي ولأول مرة تكشف موقفها من تقسيم اليمن ومصير الانتقالي.. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت جماعة الحوثي، من دعوات تقسيم اليمن، مؤكدة تمسكها بالوحدة اليمنية على كل التراب الوطني.

جاء ذلك في كلمة لرئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" التابع للحوثيين، مهدي المشاط بالذكرى الـ 59 لثورة 14 أكتوبر.

وقال المشاط "أنصح كل الحالمين بتقسيم اليمن وتفتيته - إلى كنتونات وإقطاعيات - بالتخلي عن هذه الأحلام البغيضة لأن اليمن لن يستقر إلا واحداً موحدا، وكذلك مصالح اليمن والمنطقة تقتضي الحفاظ عليه موحدا وبدون ذلك سيكون الجميع في خطر" وفقا لوكالة سبأ الحوثية.

وأضاف: "إن كل من يوهم أصحاب المشاريع الصغيرة بتقطيع اليمن إلى أوصال هو في الواقع يمارس شكلا من أشكال الغش والخداع بحق هؤلاء، وهو في نفس الوقت مجرم بحق بلده والمنطقة قبل أن يكون مجرما بحق اليمن، لأن بلده سيبقى يعاني منها، فيما سينجو اليمن منها كما في كل مرة، فالتاريخ لا يحتفظ بسوابق انفصالية قادرة على الصمود طويلا وكل تلك السوابق كانت تتلاشى طوعيا أمام واحدية الوجدان اليمني".