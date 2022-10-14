اليمن : صورة جمعت توكل كرمان بالفنانة امل كعدل في تركيا والوزير السابق خالد الرويشان يعلق

الرياض - محمد الاطلسي - علق وزير الثقافة السابق خالد الرويشان على صورة جمعت توكل كرمان بالفنانة امل كعدل في تركيا

وقال خالد الرويشان في تغريدة ارفقها مع الصورة للناشطة اليمنية توكل كرمان مع الفنانة امل كعدل:

الرائعتان! صورة راقت لي! لقاء عشية ذكرى ثورة 14 أكتوبر ..

واضاف قائلاً: لايعرف إلاّ الله كم كانت عذابات الفنانة أمل كعدل في عدن خلال السنوات الأخيرة!

ووجه الرويشان رسالة شكر قائلاً: شكراً لسفيرة اليمن الدولية توكل كرمان

هذا وشهدت مدينة اسطنبول لقاء حار بين الفنانة العدنية امل كعدل والناشطة اليمنية توكل كرمان.

وتزور امل كعدل حاليا تركيا في زيارة تستغرق عدة اسابيع.

ونشرت توكل كرمان صورة لها في وقت سابق برفقة أمل كعدل في اسطنبول.

وتعد امل كعدل واحدة من ابرز القامات الفنية في اليمن