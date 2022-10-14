وفد تابع لمليشيا الحوثي يظهر في قلب السعودية يثير الكثير من التساؤلات

الرياض - محمد الاطلسي - نشرت وسائل إعلام ونشطاء، صورا توثق أول ظهور لوفد مليشيا الحوثي الإنقلابية الذي وصل إلى أبها بالمملكة العربية السعودية، في إطار الزيارات المتبادلة بين الحوثيين والتحالف العربي، بشأن الأسرى .

وظهر وفد مليشيا الحوثي من مدينة أبها السعودية، والابتسامة مرسومة على وجوههم، وهو ما أثار تساؤلات الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الفرح الزائد لوفد الحوثي وهم في ضيافة المملكة.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلامية وأمنية، إن وفد مليشيا الحوثي الذي ذهب إلى السعودية، يتكون من ثمانية أشخاص، أحدهم ممثلا عن اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للمليشيات، فيما باقي الوفد هم من مكتب زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ومن جهاز الأمن والمخابرات ووزارة الخارجية بصنعاء (غير معترف بها).

ومساء أمس الأربعاء، أعلنت مليشيا الحوثي وصول وفد سعودي إلى صنعاء، ووفد آخر تابع للمليشيات إلى السعودية، وذلك ضمن مشاورات بين السعودية والحوثيين لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين الطرفين وهو ما أكده المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي.