بعد سنوات من قطعها .. فتح طريق رئيسية أمام المسافرين من صنعاء إلى السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - بعد توقف دام لسنوات جراء الحرب التي اشعلتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، استأنفت شركات النقل البري، تشغيل رحلاتها من الطريق الرئيسية التي تربط صنعاء بصحراء محافظة الجوف والعبر مع المملكة العربية السعودية.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية، أن حافلات النقل الجماعي، عبرت خلال اليومين الماضيين، من طريق صحراء الجوف إلى الوديعة ومن ثم إلى السعود، وذلك بعد توقف عن المرور عبر هذه الطريق دام لسنوات بسبب الحرب.

وأكد عدد من المسافرين مرور حافلات النقل الجماعي القادمة من صنعاء، من الطريق الصحرواي بمحافظة الجوف، إلى العبر في حضرموت، ومن ثم إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب المصادر، فإن عودة سير الرحلات عبر هذه الطرق يأتي على الرغم من خطورتها جراء زرع مليشيا الحوثي اعداد كبيرة من الألغام، التي راح ضحيتها المئات من المدنيين بين قتيل وجريح خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى انتشار قطاع الطرق وهو ما يزيد من المخاطر على المسافرين، الذين يقطعون هذا الطريق الصحراوي الوحيد لمدة تتجاوز سبع ساعات متواصلة.