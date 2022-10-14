الشيخ بن زايد يتلقى هدية غير متوقعة من الرئيس الروسي أثارت تفاعل واسع ..لن تتوقع ما هي !

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت لقطة خروج رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرتديا معطفا أسود بعد لقائه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تفاعلا واسعا الأربعاء.

وأظهرت مقاطع فيديو تداولتها وسائل إعلام إماراتية ومغردون إماراتيون دخول الشيخ محمد بن زايد إلى مقر لقائه ببوتين في مدينة سانت بطرسبورغ، غير مرتدي معطفا.

وقبل خروج الرئيسين ليودع بوتين ضيفه، ظهر أحد أفراد الحرس الرئاسي وهو يحمل معطفا فاتح اللون وينتظر في الخارج بعد أن أصبح الطقس أكثر برودة حسبما يبدو.

وخرج الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الروسي مرتديا معطفا أسود، قالت وسائل إعلام إماراتية إنه "معطف بوتين الشخصي".