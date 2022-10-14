اتفرج الفنانة « شمس البارودي» ليلة زواجها على نجل ملك السعودية!!.. ظهرت بجانبه كالأميرات! صورة

الرياض - محمد الاطلسي - تزوجت الفنانة شمس البارودي، في عام 1969 من الأمير خالد بن عبدالعزيز الذي عرف عنه كثرة زيجاته، وبالأخص من الوسط الفني في حفل زفاف أسطوري نالت به لقب أميرة.

ولكن هذه الزيجة لم يكتب لها الدوام أكثر من ثلاثة أشهر فقط حاولت خلالها البارودي، الانتحار مرتين. بدأت الحكاية بعد زواج البارودي، من الأمير خالد، بفترة قصيرة حيث بدأت الخلافات تدب بينهما فحاولت الانتحار مرتين.

يذكر أن الأمير خالد هو الابن التاسع للملك السعودي الراحل سعود بن عبد العزيز آل سعود، وكان يشغل منصب رئيس الحرس الوطني السعودي، كما أنه شغل منصب رئيس الديوان الملكي.