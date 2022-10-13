اتفرج.. لحظة وصول الوفد الحوثي الى السعودية وهم حاملين سلاحهم الشخصي على اكتافهم (صورة)

الرياض - محمد الاطلسي -

�ن على سلم الطائرة اتفرج بالصورة الوفد الحوثي اليمني يصل السعودية وهم حاملين سلاحهم الشخصي على اكتافهم في صورة التقطتها عدسات الكاميرا للوفد الحوثي المفاوض والذي وصل الى السعودية وهم يحملون سلاحه الكلاشينكوف على اكتافهم وذلك للمباحث ضمن آلية التحقق من الكشوفات للمرحلة الاولى للافراج عن الاسرى والذي تم التوافق عليه في جولة ( عمٌان ) الأخيرة وذهب وفد من لجنة الأسرى الى السعودية فيما وصل وفد فني سعودي الى صنعاء للتحقق من الاسماء ومطابقتها على الواقع ولا علاقة للموضوع باي نقاش او حوار سياسي آخر.