الاتفاق على توجيه ضرب قاسية لجماعة الحوثي في هذه المحافظة لإجبارها على العودة إلى المفاوضات

الرياض - محمد الاطلسي - اقر مجلس القيادة الرئاسي بدأ ، مساء أمس الاثنين، ترتيب أوضاع محافظة الجوف، وذلك عقب صدور قرارات بإعادة الشيخ حسين العجي العواضي إلى منصب محافظ الجوف، بعد نحو 6 سنوات من الإطاحة به.

كذلك، أصدر رئيس المجلس الرئاسي، رشاد العليمي، قرارا بتعيين العقيد الركن محمد عبده محمد الأشول قائدا لمحور الجوف، وترقيته إلى رتبة عميد، مع التأكيد على أن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وإلغاء أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور.

وتزامنا مع تعيينات الجوف، التقى رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، مساء أمس الاثنين، وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، وذلك للمرة الأولى منذ مطلع الشهر الجاري.

وأكد وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على تويتر، أن اللقاء بحث "جهود الهدنة والخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة"، في تلميح ضمني لتصعيد عسكري قادم، قد ينطلق من محافظة الجوف.