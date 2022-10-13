المبعوث الأممي يفجر مفاجأة حول شرط حوثي غريب تسبب في عرقلة تمديد الهدنة.. ماهو؟

الرياض - محمد الاطلسي - فجر المبعوث الأممي إلى اليمن مفاجأة حول مطالب جماعة الحوثي الخاصة بالهدنة الإنسانية.

وقال المبعوث الأممي، في إحاطته اليوم أمام مجلس الأمن الدولي، إن جماعة الحوثي جاءت بمطالب لا يمكن تنفيذها

وكانت جماعة الحوثي قد اشترطت لتمديد الهدنة الإنسانية دفع مرتبات مقاتليها في الجبهات، وهو الشرط الذي رفضته الحكومة اليمنية والسعودية.

وكشف المبعوث الأممي عن بنود مقترح الهدنة الجديد، والتي من بينها فتح طرق تعز على مراحل، وتوسيع دائرة الرحلات من وإلى مطار صنعاء الدولي لتشمل بلدانا جديدة، إضافة إلى مرتبات الموظفين.

يشار إلى أن الهدنة انتهت الأحد قبل الماضي دون أن يتفق الطرفان على تمديدها لأشهر قادمة بسبب الشروط الحوثية الجديدة.