الحكومة السعودية تحذر من تسمية مولودك بهذا الاسم يعرضك لغرامة مالية ضخمة.. تعرف عليه!

الرياض - محمد الاطلسي - عادة ما يفضل الآباء والأمهات تسمية أبنائهم بأسماء مميزة ومختلفة، حيث أن اسم الإنسان يبقى ملازم له طوال فترة حياته ولن يستطيع أن يتخلى عنه خاصة وإن كان غير محبب له، لكن هل كل الأسماء تصلح لتسمية أبنائنا بها أم أن هناك أسماء من الممنوع التسمية بها،خاصة وأن كان هذا المنع بنص القانون وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال هذه السطور. الأسماء الممنوع إطلاقها على المولود بنص القانون تبين بعد البحث أن هناك بعض الأسماء التي يمتنع الأبناء بها وذلك وفقا لنص قانوني صريح، فقد نصت المادة 121 قانون الأحوال الشخصية على وجود بعض المعايير التي يجب الالتزام بها من قبل الأفراد عند تسمية المولود واختيار اسمه، كما أن هناك بعض الأسماء التي يعاقب عليها القانون ويمتنع إطلاقها على أي مولود وهذه الأسماء هي: الأسماء المركبة واحدة من الأسماء الممنوعة بنص القانون، وعند التسمية بها فإن القانون يعاقب عليها. كافة الأسماء التي تخالف الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية الأخرى يمتنع تسمية المولود الجديد بها. يمتنع تسمية طفلين باسم واحد إذا كان الأب واحد لهؤلاء الطفلين. نص قانون الأحكام المدنية على توقيع غرامة تقدر بحوالي 200 جنيه على كل شخص يقوم بتسمية المولود الجديد بأحد الأسماء المخالفة للقانون. خطوات تسجيل اسم المولود الجديد

تسجيل المولود الجديد يكون عن طريق الأب ويتم ذلك من خلال التقدم إلى هيئة السجل المدني، مع تقديم صورة بطاقة الأب وصورة بطاقة الأم وقسيمة زواج الوالدين، بالإضافة إلى تقديم إخطار أو خطاب من الجهة التي تمت بها ولادة الطفل، يتم تسجيل المولود الجديد في مكتب الصحة الموجود في نطاق المنطقة التي يعيش فيها الأبوين.