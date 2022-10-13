السعر الأن : انتعاش وقفزة ذهبية للريال اليمني أمام صرف الدولار والريال السعودي مساء اليوم

الرياض - محمد الاطلسي - انتعاش مدهش وقفزة ذهبية تتجاوز كل التوقعات للريال اليمني وانقلاب مباغت في سعر صرف الدولار والريال السعودي مساء اليوم

سجلت أسعار الصرف في اليمن، اليوم الخميس 13 اكتوبر ، تحسناً أمام العملات الاجنبية الدولار والريال السعودي في صنعاء وعدن.

وقالت مصادر مصرفية أن الريال اليمني سجل تحسن في عدن وبلغ سعر شراء الدولار الواحد 1140 ريال والبيع بلغ 1150ريال، فيما بلغ سعر صرف شراء الريال السعودي ما بين 302 ريال، والبيع 304 ريال، كما بلغ سعر شراء الدرهم الإماراتي 304 ريال والبيع 306 ريال.

وفي صنعاء استقر سعر شراء الدولار الواحد عند 559 ريالاً والبيع 560 ريال للدولار الواحد والريال السعودي الواحد عند 148 ريالاً والدرهم الإماراتي عند 148 ريالاً.

“مجتهد نيوز” ينشر تحديث أسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني مساء اليوم :

أسعار الصرف في صنعاء :

الريال السعودي

شراء = 148.4 ريال يمني

بيع = 149 ريال يمني

الدولار الامريكي :

شراء = 560 ريال يمني

بيع = 565 ريال يمني

أسعار الصرف في عدن

الريال السعودي :

شراء = 302 ريال يمني

بيع = 304 ريال يمني

الدولار الامريكي

شراء = 1140 ريال يمني

بيع = 1150 ريال يمني