لأول مرة الميسري يفتح النار على الرئيس اليمني العليمي بسبب هذا القرار الجمهوري المفاجى

الرياض - محمد الاطلسي - شن الكاتب اليمني فارس الميسري هجوماً ناريا على رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن إقالة محافظ الجوف

وقال الميسري في تغريدة له على تويتر:

‏لم يلتفت رئيس مجلس القيادة لمطالب تقع على عاتقه

منها التدخل بقضية احتجاز اللواء امين العكيمي وبدلاً من ذلك خرج بقرار تعيين محافظ جديد للجوف لم يضع فيه اي اعتبار لتضحيات العكيمي وتقديم نجله العميد/صادق العكيمي اركان حرب محور الجوف شهيداوكذلك تضحيات ابناء الجوف في الدفاع عن الشرعية.

واكد الميسري بالقول:

بيان ‎إصلاح الجوف يوم امس طالب بعودة اللواء / ‎العكيمي وهو شرط لا غبار عليه ، وفي حال عودة المحافظ سيكون الامر مختلف