صنعاء تصدر إعلان مفاجئ وجديد بشأن صرف مرتبات الموظفين وهكذا كان جاء رد الحكومة اليمنية!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت حكومة جماعة الحوثي غير المعترف بها، الثلاثاء، مقترحا جديدا لصرف مرتبات موظفي الدولة المتأخرة، قوبل برفظ سريع من الحكومة اليمنية المعترف بها.

و وضعت وزارة الخارجية في حكومة المليشيا الحوثية غير المعترف بها، مقترحاً لصرف الرواتب المتراكمة خلال فترة الحرب على مراحل، بدلاً من صرفها دفعة واحدة؛ في محاولة مفضوحة للهروب من صرف مرتبا

في الدولة المتراكمة منذ سنوات.

وجددت تمسكها بدعوى صرف رواتب موظفي الدولة في مختلف المحافظات اليمنية بصفة منتظمة؛ حسب زعمها.

وفي ذات السياق، رد وزير الخارجية في الحكومة المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك،

بقوله إن "ألاعيب ‎مليشيا الحوثي ومراوغتها فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن ودفع المرتبات من إيرادات ميناء ‎الحديدة لم تعد تنطلي على الشعب اليمني والمجتمع الدولي".

وأكد بن مبارك أن "ممارسات مليشيا الحوثي إلى زوال والشعب اليمني سينهض لاجتثاث كل من يريد مصادرة مستقبله وكرامته".

يأتي ذلك مع إستمرار تعثر جهود توسيع وتمديد الهدنة الانسانية التي انقضت مساء الأحد الماضي