منح أراضي للمشاركين في حرب الخليج بالسعودية.. ماحقيقة ذلك؟

الرياض - محمد الاطلسي - منح أراضي للمشاركين في حرب الخليج من الموضوعات التي يتزايد البحث عنها كثيرا عبر محركات البحث على جوجل هذه الفترة بالمملكة العربية السعودية، ولا يعلم أحد مصداقية الخبر من عدمه. حقيقة منح أراضي للمشاركين في حرب الخليج

منح أراضي للمشاركين في حرب الخليج من الموضوعات التي تصدرت منصات السوشيال ميديا، كما يوجد بعض الأخبار بشأن منح أراضي للمشاركين في حرب الخليج، والتي تعد من أعنف الحروب التي شهدتها المنطقة العربية. ويعود مصدر الخبر لتغريدة قديمة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر" نشرها المحامي غانم بن مذكر المطيري عام 2017 تقدم فيها صحيفة المدينة المنورة الإدارية، بيان من المحكمة وارد عن مفوضية التظلمات، وقد قالت فيه هيئة المطالبات حقوق المشاركين في حرب تحرير دولة الكويت، وجاء البيان إنه قد يتم منح أراضي للمشاركين في حرب الخليج من السعوديين، وهذا الخبر ليس له أساس من الصحة وهي مجرد تغريدات قديمة تم تداولها. ولابد من التأكيد على أن حرب الخليج، تعد من أعنف الحروب التي شهدتها المنطقة العربية، فقد اندلعت لتحرير الكويت من العراق، وقد اشترك في الحرب العديد من الدول العربية، وبعد انتهاء الحرب تمت المطالبة بالتعويض من أجل المتضررين.

معلومات عن حرب الخليج الثانية يذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية شن هجوما على العراق، بعد هجومه على الكويت، بعد اتهامه الكويت بأنها تقوم بسرقة النفط العراقي ومحاولة الإضرار بمصلحة العراق، وقد تواصلت الحرب بداية من 7 أغسطس 1990 إلى 17 يناير1991، وكان أبرز النتائج خروج القوات العراقية من الأراضي الكويتية وانهيار الاقتصاد العراقي والقوة العسكرية، وكذلك إخضاع العراق لحصار، مما أدى إلى تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الخليج كافة.