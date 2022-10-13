ضربة قاصمة.. الاعلان عن وقف مرتبات فصائل الانتقالي رسميا

الرياض - محمد الاطلسي - أوقفت السعودية، الخميس، مرتبات فصائل المجلس الانتقالي، المنادية بانفصال جنوب اليمن..

وأفادت مصادر في المجلس الانتقالي بان قيادة الحزام الأمني وبقية الفصائل التي كانت تتقاضى مرتبات بالريال السعودي أبلغت من التحالف بقرار وقف مرتباتها رسميا.

وجاء القرار بعد ساعات على لقاء جمع وزير الدفاع في حكومة معين محسن الداعري بوزير الدفاع السعودي ، خالد بن سلمان.

ولم يتضح بعد ما اذا كان القرار يهدف للضغط على الانتقالي أم ضمن ترتيبات خروج اليمن من السعودية، لكن تزامن القرار مع بدء تلك الفصائل تغييرات واسعة على مستوى القيادة يشير إلى انها ضمن ترتيبات لتفكيك فصائل الانتقالي وإعادة توزيعها على الوحدات العسكرية في الدفاع والداخلية.