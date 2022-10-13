في ظل انقطاع الرواتب .. شراء منزلا فخما باشهر حي بصنعاء تجاوزت قيمته مليون وربع المليون دولار للمشاط!!

الرياض - محمد الاطلسي - عبدالملك الحوثي يهدي مهدي المشاط منزلاً في صنعاء قيمته تجاوزت مليون وربع المليون دولار قالت مصادر محلية أن اشترت الانقلابيين الحوثيين اشتروا منزلا بأكثر من 700 مليون ريال في حي حدة الراقي بالعاصمة صنعاء . ووفقاً للمشهد اليمني فقد نقل عن المصادر أن الحوثيين قاموا بشراء منزل قيمته أكثر من 700 مليون ريال بما يعادل مليون ومائتين وخمسين دولار أمريكي في حي حدة الراقي بالعاصمة صنعاء لرئيس مجلسهم السياسي مهدي المشاط.

وأشارت المصادر أن الحوثيين اشتروا المنزل بعد خطاب المشاط الشهير والذي اشتكى فيه أنه بدون منزل وأنه يسكن بمنزل أجار وأن منزل والداه مازال بينه وجميع الورثة ومساحته صغيرة جدا. وأكدت المصادر أن شراء المنزل جاء هدية من عبد الملك الحوثي زعيم المليشيا الحوثية والذي يتزوج من شقيقة المشاط وعينه في المجلس السياسي الأعلى نظرا للقرابة وليس لاتفاق المجلس والذي وقع عليه الرئيس الراحل علي عبد الله صالح والمليشيا الحوثية وتم خلاله تقاسم السلطة بين حزبي المؤتمر الشعبي العام والمليشيا الحوثية والقائم على رئاسة المجلس بالتناوب بشكل دوري لكن المليشيا انقلبت عليه. واشترت القيادات الحوثية العشرات من المنازل في الأحياء الراقية بصنعاء والتي تزيد أسعارها عن المليون دولار للمنزل الواحد ويتم الشراء بأسماء زوجتاهم في الغالب خاصة للمتزوجين من أوساط القبائل حتى لا يتم معرفة أماكنها في حال خروجهم من السلطة.