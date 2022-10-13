ترقب كبير لاندلاع ثورة شعبية مسلحة يوم 17 أكتوبر ضد الحوثيين في العاصمة صنعاءبقيادة هذه الشخصية؟

الرياض - محمد الاطلسي - يترقب جميع اليمنيين داخل البلد وخارجه اندلاع ثورة مسلحة ضد الانقلابيين الحوثيين خلال الأيام القادمة وتحديداً في تاريخ 17 أكتوبر الجاري. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمواطنين من داخل العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وهم يجهزون أنفسهم لإطلاق الشرارة الأولى لما أسموها الثورة الشعبية المسلحة ضد الحوثيين يوم 17-10-2022. وانتشرت فيديوهات لشاب يمني يدعى عصام الآنسي يؤكد فيها أنه تم التجهيز لهذه الثورة وتشكيل عدة فرق لمهاجمة الانقلابيين في صنعاء.

ويظهر في بعض المقاطع الآنسي برفقة مجموعة مسلحين يقول أنهم من داخل صنعاء داعياً الجميع للمساهمة في ثورة الغضب ضد المليشيات الانقلابية. ويؤكد عصام أن الثورات الناجحة هي التي ستكون بأيدي الشعب أنفسهم بدون أي تدخلات خارجية، مؤكداً أن هناك تجهيزات ستفاجئ الجميع. وانقلب الحوثيون على النظام الجمهوري واستولوا على السلطة في سبتمبر 2014، واندلعت الحرب المستمر حتى الآن بسبب تمردهم منذ مطلع 2015، حين قرر التحالف العربي بقيادة السعودية إسناد الحكومة الشرعية ضد الانقلابيين.