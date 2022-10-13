وردنا الأن.. التحالف العربي يحسم الجدل و يكشف مصير الهدنة النهائي في اليمن بعد عقب الزيارات المتبادلة بين صنعاء والسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، الليلة عن مصير الهدنة الأممية ضمن الزيارات المتبادلة للوفدين وقال المالكي في تصريح الليلة: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تُعنى بملف الأسرى الإنساني ضمن جهود بناء الثقة وتمديد الهدنة.
و اوضح ان هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي. وكشف المالكي ان ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين وإنهاء هذا الملف.