وردنا الأن.. التحالف العربي يحسم الجدل و يكشف مصير الهدنة النهائي في اليمن بعد عقب الزيارات المتبادلة بين صنعاء والسعودية

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، الليلة عن مصير الهدنة الأممية ضمن الزيارات المتبادلة للوفدين وقال المالكي في تصريح الليلة: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تُعنى بملف الأسرى الإنساني ضمن جهود بناء الثقة وتمديد الهدنة. ‏

و اوضح ان هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي. ‏وكشف المالكي ان ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين وإنهاء هذا الملف.