الكشف عن الشرط الوحيد المفاجئ الذي وضعة التحالف للموافقة على إقالة محافظ شبوة الحالي « عوض بن الوزير »!!

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر مطلعة أن هناك نقاشات مستمرة ستحدد مصير محافظ شبوة الشيخ عوض ابن الوزير العولقي.

وذكرت المصادر أن هناك اتفاق على تغييره بين قادة التحالف والحكومة اليمنية.

وأوضحت مصادر مطلعة أن التحالف العربي وافق على إقالة ابن الوزير، على خلفية الأحداث التي شهدتها محافظة شبوة في الآونة الأخيرة.

ولفتت المصادر أن الموافقة من التحالف مشروطة بعدم الاعتراض على البديل الذي سيقترحه.

لكن لم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الاسم البديل الذي سيخلف ابن الوزير في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة.

يشار إلى أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا تتهم المحافظ المفروض من السعودية والإمارات، خلفا لمحمد صالح بن عديو، بالوقوف وراء الأحداث الدامية التي شهدتها المحافظة قبل أسابيع.

وقبل أسابيع سيرت قوات تابعة للانتقالي على المحافظة بعد مواجهات عنيفة مع القوات الحكومية التي تمثلها القوات الخاصة بشبوة.

وتم تعيين ابن الوزير بضغط إماراتي خلفا لمحافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو.