السعودية تكشف حقيقة وصول وفد مليشيا الحوثي إلى الرياض بالسلاح الشخصي ..(صورة)

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المدون والسياسي السعودي، سعد بن محمد العمري، عن حقيقة الأنباء التي تداولها نشطاء موالون لمليشيا الحوثي الانقلابية، والتي تزعم وصول الوفد الحوثي المفاوض إلى السعودية بالسلاح الشخصي.

وأوضح المدون السعودي، أن الصورة التي تداولها نشطاء موالون لمليشيا الحوثي الانقلابية، والتي يظهر فيها وفد المليشيات بالسلاح الشخصي، ليست للوفد الذي وصل أبها الأربعاء من أجل التباحث في ملف الأسرى.

وأكد العمري أن الصورة قديمة، وهي لوفد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران أثناء وصولهم دولة قطر في حربها مع الحكومة اليمنية.

كما أكد المدون السعودي، أن الصورها التي نشرها الحوثيون ويزعمون أنها لوفد صنعاء الذي وصل أبها اليوم من أجل التباحث في ملف الأسرى غير صحيحة. وفي وقت سابق، أعلنت مليشيا الحوثي وصول وفد سعودي إلى صنعاء، ووفد آخر تابع للمليشيات إلى السعودية، وذلك ضمن مشاورات بين السعودية والحوثيين لإنجاح صفقة تبادل أسرى بين الطرفين وهو ما أكده المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي.