ورد الآن : قوات جديدة تصل إلى عدن وهذه مهمتها القادمة التي اغضبت الانتقالي

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت قوات عسكرية تابعة للإمارات إلى قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

وقالت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر حكومية، إن قوات إماراتية تضم نحو 200 فرد، وصلت قصر معاشيق في عدن، لتسلم مهمة حراسة القصر، في خطوة لطمأنة أعضاء مجلس الرئاسة وتشجيعهم على الاستقرار في العاصمة المؤقتة للبلاد.

وحسب المصادر فإن القوة التي وصلت القصر ستتسلم مهمة حراسة القصر المقر الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي، في عدن الخاضعة أمنياً وعسكرياً لسيطرة المجلس الانتقالي منذ أغسطس 2016.

وأشارت المصادر إلى أن تلك القوة أخرجت القوات التابعة للانتقالي من الكنتيرات التي كانوا يسكنون بها في أرجاء القصر إلى المعسكر الخاص بهم، ومنعوهم من الصعود إلى منطقة القصر، كما طلبوا كشوفات بأسماء جميع الاشخاص النازلين في محيط القصر وبياناتهم في مفتتح عملهم الأمني.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود لمحاولة طمأنة أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، من أجل الاستقرار في عدن، تضمنت اتفاقاً بتولي الإمارات حماية القصر وإخراج حليفها الانتقالي منه.

وكان أعضاء مجلس القيادة غادروا عدن على دفعات بعد تدهور الأوضاع الأمنية في عدن عموماً والقصر الرئاسي خصوصاً، ورفضوا العودة إليها احتجاجاً على انعدام الأمن وتصرفات غير مسؤولة لقوات الانتقالي التي انتشرت في القصر وأعاقت تحركات المجلس.