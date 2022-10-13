الكشف عن ترتيبات يجري الاعداد لها لمغادرة السعودية من اليمن .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف الأكاديمي والسياسي الكويتي، الدكتور عبدالله النفيسي، عن ترتيبات تقوم بها المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية، لمغادرة المشهد اليمني.

وأوضح النفيسي في تغريدة ان الوفد السعودي الذي جاء إلى صنعاء بحث عن "ترتيبات" مع مليشيا الحوثي، للبحث عن مغادرة السعودية بطريقة(قد تكون) مناسبة لها من اليمن.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن " العميد الركن تركي المالكي، عن زيارة متبادلة لوفدين من التحالف ومليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وقال المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا من قيادة القوات المشتركة للتحالف بشأن مفاوضات الأسرى في (عمَّان) تحت إشراف الأمم المتحدة ، فقد تم اليوم تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا ، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.

وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.

واختتم العميد المالكي تصريحه بالتأكيد على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وسيستمر بذل كلِّ الجهود لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف.