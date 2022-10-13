تفاصيل عاجلة.. وفد سعودي رفيع يصل إلى العاصمة صنعاء واتفاق تاريخي بين الحوثيين والسعودية في هذه الأثناء وإعلان عاجل يكشف التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشف وزير الخارجية الأسبق الدكتور أبو بكر القربي، مساء اليوم الأربعاء، عن تواجد وفد سعودي في العاصمة صنعاء للقاء جماعة الحوثي، ووفد من الأخيرة في أبها للقاء الجانب السعودي.

وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدها “النبأ اليمني”: إن هناك تبادل زيارات “في هذه الأثناء”، بين التحالف ومن أسماهم “أنصار الله” (جماعة الحوثي) إلى كل من صنعاء وأبها”.

مضيفا إن ذلك يأتي “لبحث ملفات مكملة لاتفاقية الهدنة”، معتبرا ذلك “دليل على أن الطرفين قد تجاوزا الكثير من نقاط الخلاف التي تهمهما ووضعا اسس الحل والضمانات ولم يبق لنا الا انتظار اسلوب اعلان الاتفاق”.

في وقت سابق، قال القيادي في المقاومة الجنوبية، عادل الحسني، عبر تغريدة على “تويتر”، إن “وفد سعودي كبير يصل إلى صنعاء وسيتم القبول بكل شروط حكومة صنعاء”، حسب زعمه.

وتشترط جماعة الحوثي، على التحالف بقيادة السعودية والإمارات ومجلس القيادة والحكومة، “دفع رواتب الموظفين وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة” للقبول بتجديد الهدنة التي انتهت مطلع الشهر الجاري، وأعلن حينها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ فشل مفاوضات تمديد الهدنة.