مدرعات حوثية وتعزيزات ضخمة تصل هذه المنطقة وفرض حصار خانق ضد قبيلة بعد اغتيال شيخها وسط العاصمة..( الاسم و تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي -

�رضت مليشيا الحوثي، حصارًا خانقًا على قرية صرف مديرية بني حشيش، شرق العاصمة صنعاء، وذلك عقب تصفية أحد أبنائها بدم بارد وسط العاصمة. وقالت مصادر إعلامية إن مليشيا الحوثي، فرضت حصارًا خانقًا على قرية صرف، ونفذت حملة اقتحامات واعتقالات بحق أبنائها، تزامنًا مع وصول عشرات المدرعات والأطقم المسلحة والأطقم لاجتياح القرية. وأشارت المصادر إلى أن المليشيات أحكمت السيطرة على كافة الجبال والتلال المطلة على القرية، وأغلقت كافة مداخلها، في ظل تخوفات من تكرار جرائم سابقة، قبل نحو شهرين بحق أبناء قرية صرف، بهدف البسط على أملاكهم. ويوم أمس اغتالت مليشيا الحوثي الشيخ عادل محمد عبدالله شبيح أثناء مروره بسيارته في شارع مأرب تقاطع شارع زايد، وقام مسلحو المليشيات بإطلاق نار كثيف نحو السيارة سقط على إثرها قتيلاً على الفور.