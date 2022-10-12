وردنا الآن.. تصريح جديد للمشاط يكشف آخر ما توصلت إليه مباحثات التمديد واستلام الموظفين للمرتبات

الرياض - محمد الاطلسي - كشف لقاءٌ لرئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط عن استمرار التحالف في رفضه القبول بكل ما طرحته صنعاء من شروط تعتبر الحد الأدنى من المطالب والواجبات التي يستلزم تنفيذها بالتزامن مع التمديد القادم للهدنة.

وأعلن المشَّاطُ أثناء لقائه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ج يس مسويا ونائب مدير العمليات مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق تلاحمة، عدم القبول بأي طرح يقضي بمصادرة حقوق البعض من أبناء الشعب اليمني.

وأضاف أن من يرفض حقوق شعبنا العزيز هو الذي يرفض الهدنة وأن صنعاء متمسكة بالسلام العادل والمشرّف.

وحث المشاط الأمم المتحدة على رفض كل الإجراءات غير الإنسانية التي تمارس بحق الشعب اليمني.

حديثُ المشاط يشير -وفق مراقبين- إلى وجود تعثر في مسار المباحثات الجارية في مسقط بين صنعاء والرياض فيما يتعلق ببند الرواتب والذي تصر صنعاء على تسليمها من عائدات مبيعات النفط الخام اليمني، فيما ترفُضُ الرياضُ القيولَ بذلك مبقية على هذا البند ورقة ضغط ضد صنعاء مستقبلاً.