مقترح بتعيين هذه الشخصية الجنوبية رئيسا للجمهورية اليمنية.. اتفرج منيكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الدكتور عبدالله لملس وزير التربية والتعليم الأسبق، اليوم الأربعاء، إن الانفصاليين سيصبحون ‏قريبا وحدويين، والوحدويين انفصاليين؛ في رد ضمني بشأن المطالبة باستقلال حضرموت ، الذي يرفضه المجلس الانتقالي وذكر لملس في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، رصدها " المشهد اليمني"، بأنه يرشح عيدروس الزُبيدي عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، و رئيس المجلس الانتقالي، ليكون رئيساً انتقالياً للجمهورية اليمنية. ووضع لملس إستفتاء على حسابه، بأن يكون عيدروس الزُبيدي رئيساً انتقالياً للجمهورية اليمنية.

وأضاف: "لانتصار الجمهورية اليمنية.. وهزيمة المليشيا الحوثية.. اقترح اختيار القائد عيدروس قاسم الزبيدي .. رئيسا انتقاليا للجمهورية اليمنية.. فمن مع مقترحي؟".