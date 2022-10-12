مفاجأة سارة من السعودية لمشجعي مونديال قطر و من يرغبون بالمشاركة .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - وافقت الحكومة السعودية، على قرار تحمل تكاليف التأشيرات الإلكترونية، لحاملي بطاقة المشجع "هيا" الخاصة ببطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر، إلى أراضي المملكة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء السعودي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة. ووافق المجلس على أن تتحمل السعودية تكاليف الخدمات الإلكترونية - الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية - التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع "هيا" الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022.

وكانت السعودية أعلنت أنها ستتيح لجميع حاملي بطاقة "هيّا" لمشجعي مونديال قطر، طلب الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وفقا لعدد من الضوابط، وذلك قبل انطلاق البطولة بـ 10 أيام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية إنه يمكن لحاملي بطاقة "هيا" الحصول على تأشيرة الدخول للإقامة في المملكة لمدة 60 يوما، والدخول والخروج عدة مرات خلال مدة صلاحية التأشيرة، دون الاشتراط على الدخول المسبق لدولة قطر.

وأشارت إلى ضرورة الحصول على تأمين طبي قبل دخول الأراضي السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر بين شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا، وللمرة الأولى في بلد عربي وبالشرق الأوسط.