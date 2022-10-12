ماهو اللقب الغريب الذي أعطاه الملك« تشارلز» لزوجة ابنه ميغان ماركل وفاجئ الجميع.. لن تصدقوا ما هو!!

الرياض - محمد الاطلسي - اثار اللقب الغريب الذي أعطاه الملك تشارلز لزوجة ابنه الأمير البريطاني الشاب هاري، ميغان ماركل الكثير من الجدل.

حيث ورد في كتاب كاتي نيكول ان الملك تشارلز الثالث اطلق على زوجة ابنه المستقبلية لقب تنغستن بسبب صلابتها. التغستن نوع من المعادن القاسية. الملك تشارلز الثالث معجب بقوة الدوقة ماركل والسند الذي أعطته لهاري، الذي يحتاج إلى شخصية من نوع التنغستن في حياته لأنه يمكن أن يكون ضعيفًا بعض الشيء.

من جهةٍ أخرى، رفضت كيت ميدلتون زوجة الامير ويليام البريطاني ان تكون الى جانب الملكة إليزابيث الثانية التي توفاها الله وذلك لسبب غريب، فبينما هرول جميع أفراد العائلة الملكية للتواجد إلى جوار الملكة إليزابيث الثانية بعد تدهور صحتها، ومن ثم مفارقتها الحياة، لاحظ كثيرون غياب كيت ميدلتون عن المشهد.

ليكشف موقع ”بيج سيكس“ أن كيت، 40 عاما، آثرت البقاء رفقة أطفالها الثلاثة، جورج (9 أعوام)، وتشارلوت (7 أعوام)، ولويس (4 أعوام)، خاصة وأنهم بدؤوا المدرسة يوم الخميس، والتقطت لهم صور وهم بالزي الموحد الأنيق رفقة والديهم.