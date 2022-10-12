اتفرج لأول مرة دولة خليجية عظمى تزف خبر سار لليمنيين بشأن هذا الأمر (التفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - جددت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية لتحقيق الامن والاستقرار في اليمن، خلال لقاء الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، أمس الثلاثاء، مع المبعوث الأممي لليمن، هانس غروندبرغ. وبحث اللقاء آخر التطورات المتعلقة بالأزمة اليمنية، والجهود الدولية الساعية لإيجاد حل سلمي ينهي المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني.

وتناول اللقاء المستجدات المتعلقة بالاتصالات التي يجريها المبعوث الأممي والأطراف الدولية الأخرى بهدف تمديد الهدنة، وتهيئة الأجواء للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد تسوية سلمية تضمن مشاركة كل الأطياف في مستقبل اليمن، وإعادته إلى دوره الطبيعي في المنطقة.

وشدد الدكتور أنور قرقاش على دعم ومساندة دولة الإمارات للجهود الأممية والدولية، بما يحقق استقرار وازدهار اليمن، وإنهاء معاناة الشعب اليمني الذي يرزح تحت معاناة إنسانية متفاقمة، مثمناً الدور الكبير الذي تبذله المملكة العربية السعودية لدعم الجهود الأممية والدولية الرامية إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية.

ولفت قرقاش إلى الموقف الإيجابي للحكومة اليمنية من المقترحات الأممية المتعلقة بتمديد الهدنة في اليمن، مؤكداً دعم الجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في سبيل استقرار الأوضاع في اليمن.

بدوره، استعرض هانس غروندبرغ الجهود التي يبذلها مع كل الأطراف اليمنية والجهود الدولية الداعمة للتوصل إلى وقف لانطلاق النار، مثمناً الدور الإماراتي في هذا الصدد