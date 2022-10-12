اليمن.. جماعة الحوثي تصدر قرار جديد للمرة الأولى في تاريخ البلاد

الرياض - محمد الاطلسي -

�صدرت جماعة الحوثي قراراً جديداً بشأن امتحانات بعض الصفوف الدراسية وجاء في توجيه مكتب التربية والتعليم بالأمانة: *الاخوة والاخوات/ مدراء ومديرات المدارس الحكومية والاهلية المحترمون* السلام عليكم ورحمة الله بعـــد التحيـــــــــــة بناء على محضر الاجتماع لقيادة مكتب التربية والتعليم بالأمانة مع مدراء المناطق،،، نشعركم بأنه سيتم تنفيذ امتحان الصفوف من سادس حتى الثامن مركزيا عبر كنترول مركزي بالمنطقة ومكتب التربية بالأمانة.. أي ( ستكون الاختبارات موحدة من صف سادس إلى ثامن سواء اختبارات نصفية أونهائية ) على مستوى الأمانة وتشمل المواضيع المقررة.... *لذا لزم إشعاركم رسميا للاطلاع والعلم،، ولحث المعلمين على السير في المنهج وفق الخطة ،،،* _شاكرا تجاوبكم واهتمامكم_ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *مدير منطقــــــــة معين التعليمية*