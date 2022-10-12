الولايات المتحدة و لأول مرة تزف هذا الخبر السار لكافة اليمنيين

الرياض - محمد الاطلسي -

أوضحت رئيس الائتلاف اليمني للنساء المستقلات الدكتورة وسام باسندوة أن هناك بشائر بخصوص ملف الهدنة الأممية في اليمن.

وقالت باسندوة في تدوينة لها على موقع”تويتر” إن هناك بشائر لحلول بملف الهدنة الأممية باليمن متوقع أن يعلن عنها قريبًا.

وأردفت باسندوة قائلة:” نتمنى أن تكون بوابة لبناء سلام دائم مستدام كما يتمناه اليمنيون.

وتشهد الساحة اليمنية منذُ أسابيع تحركات دولية من أجل تمديد الهدنة الأممية في اليمن.

يُذكر أن الفترة الزمنية المحددة للهدنة الأممية في اليمن انتهت قبل أسابيع دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لتمديدها