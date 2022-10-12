شركة ارامكو السعودية تصدر رسمياً سعر البنزين في المملكة لشهر أكتوبر

الرياض - محمد الاطلسي - الان اسعار البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر 2022 ، نستعرضها لكم الان حيث من المقرر ان تعلن اليوم شركة ارامكو الوطنية فى المملكة العربية السعودية اسعار البنزين والبترول الجديدة فى شهر اكتوبر لعام 2022

حيث ينتظر عدد كبير من المواطنين فى داخل المملكة العربية السعودية اعلان تلك الاسعار على الموقع الرسمى لشركة ارامكو الوطنية ومن المعروف ان شركة ارامكو

هى شركة تم انشائها فى المملكة العربية السعودية والتى تعد مسئولة عن توزيع البنزين والبترول فى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها وننشر لكم الان الاسعار المعلنة من اخر اعلان من شركة ارامكو عبر الموقع الرسمى الخاص بها .اسعار البنزين فى السعودية لشهر اكتوبر

عبر موقعكم الاخبارى ثقفنى نيوز ننشر لكم الان اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية لشهر اكتوبر 2022

المعلنة من شركة ارامكو الوطنية عبر موقعها الرسمى على الانترنت حيث من المعروف اعلان شركة ارامكو اسعار البنزين والبترول الجديدة فى اليوم العاشر من كل شهر

ويتم تطبيق الاسعار بشكل شهرى لكل محطات الوقود وغيرها من المنشأت والمصانع التى تستفيد من البترول والوقود وجاءت الاسعار المعلنة كالتالى :-

تم تحديد سعر البنزين 91: بسعر 2.18 ريال سعودى

بينما تم تحديد سعر ينزين 95 : بسعر 2.33 ريال سعودى

وتم تحديد سعر الديزل : بسعر 0.63 ريال سعودي

ايضا تم تحديد سعر غاز البترول المسال : بسعر 0.90 ريال سعودى

واخيرا تم تحديد سعر الكيروسين 0.81 ريال سعودى

حقيقة تغيير اسعار البنزين والبترول

يتم تحديد الاسعار من جانب شركة ارامكو الوطنية وفقا لاسعار البترول والبنزين عالميا بشكل عام واعلنت منظمة اوبك العالمية والمسئولة عن اسعار البنزين والبترول عالميا

عن تغيير الاسعار البنزين والبترول بشكل عام مما قد يؤثر هذا على اسعار البنزين والبترول فى المملكة العربية السعودية فى شهر اكتوبر الحالى وهنا يأتى الاستفسار حول نية شركة ارامكو فى تغيير اسعار هذا الشهر الا انه لم يتم التوضيح حتى الان من جانب شركة ارامكو

عن نيتها فى تغيير الاسعار بشكل عام ولكن ينتظر الجميع اعلان الاسعار الجديدة من اجل التأكد من صحة هذا الامر من جانب شركة ارامكو .

ظهور اسعار شهر اكتوبر

اعلنت شركة ارامكو الوطنية اسعار البنزين والبترول لشهر اكتوبر 2022 وجاءت الاسعار مماثلة لما كانت عليه فى شهر سبتمبر الماضى مما اكد عدم نية شركة ارامكو فى تغيير الاسعار فى الفترة الحالية بعد قرار منظمة اوبك العالمية بتغيير الاسعار البترول والوقود عالميا وقد اشاد العديد بهذا الامر .

أليات بيع الوقود فى المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة ارامكو الوطنية عن توفر نظام جديد فى بيع الوقود و أفضل أنواع الوقود لتلبية الاحتياجات اليومية المتجددة للمحركات وأتاحت الشركة وقود البنزين بنوعيه ٩١ و٩٥

كما يتوافر أيضًا وقود الديزل ذو الجودة العالية ويأتى ذلك ضمن مبادرة شركة ارمكو من اجل اعطاء افضل خدمة لكل المستهلكين ووضعت أرامكو السعودية إستراتيجية لبيع الوقود بالتجزئة،

تهتم فى المقام الأول على تعزيز وجودها في المملكة، ولتسهيل الامور على كل المستهلكين خاصة سائقى السيارات فى المملكة العربية السعودية ولذلك اطلقت هذا النظام البيع الجديد واشادت عامة الشعب بهذا القرار والذى يهدف فى البداية الى تقديم منتج عالى الجودة باسعار زهيدة فى النهاية .