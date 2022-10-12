تعرف على شروط الكفيل الجديدة في قرض العمل الحر في السعودية والهدف من القرض !

الرياض - محمد الاطلسي - يقدم بنك التنمية الاجتماعية السعودي عدد من خدمات التمويل والقروض المواطنين في المملكة، ولعل أبرز أهم هذه القروض هو قرض العمل الحر، والذي يتم تقديمه بناء على مجموعة من الشروط الهامة، من أهمها ما يتعلق بشروط كفيل قرض العمل الحر، والذي يتيح ويسمح لك الحصول على اي تمويل شخصي كبير وذلك لدعم أحد مشاريع العمل الحر للمواطنين.

أنواع تمويل قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعي

حرص بنك التنمية الاجتماعية على تقديم فرص العمل الحر، لبعض الفئات الاجتماعية مثل الأفراد والمنشآت، و يهدف بنك التنمية الاجتماعية السعودي بهذا النوع من التمويل العمل على إنشاء الأنشطة التجارية من جانب الأفراد، في إطار تنمية وتطوير المجتمع والعمل في السعودية، ونجد أن أنواع تمويل قرض العمل الحر تتمثل فيما يلي.

التمويل النقدي: هذا النوع من التمويل يقدم للأفراد الذين لا تتوفر لديهم فرص عمل مناسبة، والذين لا يستطيعون إنشاء عمل خاص بهم.

النوع الثاني من تمويل بنك التنمية الاجتماعية السعودي هو تمويل السيارات.

- قرض العمل الحر

شروط الكفيل

أهداف طرح ووضع قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية السعودي

يحرص بنك التنمية الاجتماعية السعودي أو بنك التسليف سابقا، على تقديم بعض من الأهداف والمزايا من تقديم القروض الخاصة به، وتمثلت أهداف قرض العمل الحر فيما يلي.

- الحد من نسبة البطالة بين الشباب في المملكة العربية السعودية بشكل كبير.

- تشغيل الشباب بداية في مختلف المشروعات بكافة المجالات في المملكة العربية السعودية.

- رفع مستوى المعيشة للمواطن السعودي من خلال تقديم فرصة عمل مميزة.

- العمل على تخفيض النسبة التي تحدث من خلال الاقتراضات الغير رسمية.

- يهدف بنك التنمية الاجتماعية ويسعى على تعزيز ثقافة العمل الحر في كل مناطق المملكة العربية السعودية.

- تقديم فرصة الحصول على دخل أساسي وكذلك دخل الإضافي للمواطن السعودي، كما يتضمن العمل على تعزيز وتحسين مبدأ الشمول المالي.

شروط كفيل قرض العمل الحر

يرغب الكثير في التعرف على ما هي شروط الكفيل في بنك التنمية الاجتماعية، للحصول على الدعم الخاص بقرض العمل الحر، وقد حدد البنك شروط كفيل قرض العمل الحر لتكون على النحو التالي.

- يشترط أن يكون الكفيل الخاص بقرض العمل الحر مواطنًا سعوديًا.

- يجب أن يكون الحفل مقيم بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

- لكي يتم الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية، من الضروري ألا يكون الكفيل له تعامل مع البنك وذلك أثناء فترة ضمانه العميل.

- يجب أن يكون الكفيل الضامن للمتقدم للحصول على القرض مقتدرًا ماديًا، وذلك لسداد قيمة القرض في حالة قد تعثر العميل عن السداد.

- من الضروري لا يكون الكفيل ما زال يعمل في احد الجهات السعودية.

- يشترط أن يكون الكفيل الضامن هو الممثل لمؤسسة العمل التي يعمل لديها الشخص المتقدم للحصول على القرض.

- يجب أن يتم تقديم الملف الائتماني الخاص بالكفيل بعدما يتم فحصه بشكل جيد.

- يشترط الالتزام الكامل من جانب الكفيل بالتوقيع على فاتورة القرض التي يحصل عليها العميل كاملة.

- يشترط أن يكون الكفيل متواجد في أحد جهات العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.

- وفي حالة كان الكفيل يعمل في أحد الشركات الخاصة، من الضروري أن تكون الحكومة السعودية مساهمة في رأس المال الخاص بالشركة وذلك بنسبة لا تقل عن 50%.

- يشترط كذلك ألا يزيد عمر الكفيل عن 55 سنة وذلك أثناء توقيت توقيعه الضمان.

شروط طلب الحصول على قرض العمل الحر

بخصوص مقدم الطلب للحصول على قرض العمل الحر، من الضروري توافر بعض الشروط التي حددها بنك التنمية الاجتماعية السعودي، وتتمثل فيما يلي.

- التقديم من جانب المواطنين السعوديين فقط.

- يتم السماح بتقديم فرص العمل الحر الحر للأبناء السعوديين من أم أجنبية.

- يشترط ألا يقل عمر طالب القرض عن 21 عامًا.

- من الضروري ألا تزيد قيمة الراتب الشهري للمتقدم القرض عن 14 ألف ريال سعودي وذلك لكافة للعاملين في القطاعين العام والخاص.

- يشترط أن تكون قد مرت مدة عام على الأقل على تعين طالب القرض في العمل الخاص به.

- يشترط ألا يكون طالب القرض مستفيد من أحد القروض الأخرى من بنك التنمية أو أحد البنوك الاخرى.

- ألا تزيد المدة الخاصة بسداد قيمة التمويل عن 5 سنوات.

- تقديم كافة التراخيص اللازمة.

- تقديم وثيقة العمل الحر من طالب القرض، وذلك في حالة نشاط توجيه السيارة.

- يشترط أن يجتاز المتقدم اختبار الائتمان.

- تقديم مستند التأمين على السيارة، وذلك في حالة التمويل الخاص بسيارة نقل.

- إرفاق كافة الضمانات والاعتمادات اللازمة التي تضمن سداد القرض.

شروط كفيل قرض العمل الحر

الأسئلة الشائعة حول شروط الكفيل في قرض العمل الحر

في إطار توجيه العديد من التساؤلات بشأن قرض العمل الحر، نرصد الآن أبرز الإجابات التي يحتاج إليها الأشخاص بشأن شروط الكفيل في قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

- ما هي أنواع تمويل قرض العمل الحر من بنك التنمية؟

تتمثل أنواع تمويل قرض العمل الحر في التمويل النقدي، أو تمويل السيارات.

- ما هي شروط كفيل قرض العمل الحر ؟

يجب أن يكون الكفيل سعودي الجنسية، ومقتدر ماديا، بالإضافة الى استمراره في العمل وقت طلب القرض.

- ما هي شروط طلب قرض العمل الحر؟

يجب أن يكون مقدم الطلب سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 21 عام.