بشرى سارة لمن ترغب بأداء العمرة .. السعودية تعلن عن إصدار تأشيرات العمرة للنساء بدون شروط

الرياض - محمد الاطلسي - تمّ الإعلان عن عدة قرارات جديدة تخص مناسك الحج والعمرة من بينها قرار السماح للمرأة بتادية مناسك العمرة بدون شرط قدوم المحرم معها. أُعلنت هذه القرارات الجديدة خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مقر سفارة السعودية في القاهرة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أسامة بن أحمد نقلي وعدد من المسؤولين. قرار منح تأشيرة العمرة للنساء بدون شرط قدوم محرم أعلنت وزارة الحج والعمرة عن إمكانية أداء المرأة مناسك العمرة بدون شرط قدوم محرم أو صحبة آمنة. فوجود المحرم كان في السابق شرطاً لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عاماً. أما الآن فقد سمحت المملكة للنساء بأداء العمرة وإصدار التأشيرة، دون إلزامهنّ بالمحرم.

قرارات إضافية جديدة تمّ الإعلان عنها في ما يخص مناسك العمرة 1- تطوير الخدمات الإلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرة تطرق وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، إلى تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها منصة نسك nusuk.sa لتسهيل الحصول على تأشيرات العمرة والزيارة على مدار الساعة، وحجز جميع الخدمات من نقل وسكن وغيرهم من خلال الأجهزة الذكية؛ لتسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين، بما في ذلك إجراءات السفر والحجوزات للخدمات.

2- تقديم تسهيلات جديدة لزيادة أعداد المعتمرين تحدث وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة عن التطورات السريعة التي شهدها الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة في البنية التحتية والتنظيمية كتوسيع الحرم المكي، استعداداً لاستقبال زيادة في أعداد المعتمرين والزوار، وتقديم أفضل التسهيلات وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وإيجاد حزمة من الخيارات والحلول المتنوعة لتمكين أكبر عدد من المسلمين من أداء العمرة بأيسر السبل وأقل التكاليف.

3- تمديد فترة تأشيرة العمرة أكّد وزير الحج والعمرة أن بإمكان القادم للسعودية بأي نوع من أنواع التأشيرات أداء العمرة بكل يسر وطمأنينة، كما تم تمديد فترة تأشيرة العمرة من 30 يوماً إلى 90 يوماً، ويمكن للمعتمر التنقل بين مدن السعودية دون تحديد سقف لعدد التأشيرات.