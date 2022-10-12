عاجل.. جماعة الحوثي تكشف موقفا جديدا من تمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت سلطة الحوثيين الغير معترف بها عن موقفها من تمديد الهدنة. واشار الوزير بحكومة الحوثيين هشام شرف على موقف الحوثيين في تحقيق السلام. جاء ذلك خلال لقاء هشام شرف مع مساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المنسق الإغاثة الطارئة (أوتشا ) السيدة / جويس مسويا، والوفد المرافق لها الذي يزور صنعاء. و قال شرف خلال اللقاء إن الحل الوحيد لمعالجة الكارثة الإنسانية في اليمن يتمثل في “وقف الحرب ورفع كافة اشكال الحصار الشامل والخروج الكامل لاي تواجد عسكري”، وأن استمرار الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة “يزيد من تداعيات الكارثة الإنسانية في جميع المجالات”. وشدد أن صنعاء ترفض جعل البلاد تعيش في حالة اللا حرب واللا سلام.