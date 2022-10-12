اليمن : استعدادات كبرى لإطلاق عملية عسكرية واسعة وضربة قاسية لمليشيا الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر حكومية وعسكرية رفيعة، عن تحضيرات لمجلس القيادة الرئاسي، لإطلاق عملية عسكرية واسعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية.

يأتي ذلك بعد يوم من توجيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجيش الوطني بالرد "بكل حزم وقوة" على أي تصعيد من مليشيا الحوثي في جبهات القتال .

ونقلت قناة "بلقيس" عن المصادر قولها إن هناك وجود قناعة إقليمية ودولية بضرورة توجيه ضربة قاسية للحوثيين من أجل إجبارها على العودة إلى خيار مفاوضات السلام، والتخلي عن الشروط التعجيزية التي تضعها في طريق تمديد الهدنة، ووقف الحرب بشكل دائم.

وأشارت إلى إن التصلّب الحوثي، إزاء عملية السلام وإفشال عملية تمديد الهدنة الإنسانية، دفع مجلس القيادة الرئاسي، المعترف به دوليا، إلى البحث مجددا عن مفاتيح لاستئناف خيار المواجهة العسكرية مع مليشيا الحوثي.

وكان مجلس القيادة الرئاسي قد عقد، الخميس الماضي، اجتماعا رفيعا مع قيادات الدولة التشريعية والتنفيذية والعسكرية، وأعلن جاهزيّته للمواجهة وردع أي تصعيد عدائي من المليشيات الحوثية على المؤسسات السيادية النفطية.

مصدر حكومي أكد أن الاجتماع أعقبه لقاءات غير معلنة، ناقش مسألة إطلاق عملية عسكرية خاطفة ضد المليشيا الحوثية، من أجل تقوية موقف الشرعية التفاوضي، وإضعاف الموقف الحوثي.

وعجزت كافة التحرّكات الأممية والدولية عن إقناع المليشيات الحوثية بالعدول عن الشروط التي وُصفت بالمتطرّفة نظير موافقتها على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة ستة أشهر منذ مطلع أكتوبر الجاري، وهو ما جعل المجلس الرئاسي والتحالف الذي تقوده السعودية يفكران جديا بالعودة إلى خيار الحسم العسكري.