هذا ماسيحدث لجماعة الحوثي في يوم الـ 14 من أكتوبر الجاري.. تفاصيل تكشف لأول مرة

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر صحفية إن الموعد المحدد أمام ميليشيا الحوثي للقبول بتمديد الهدنة التي ترعاها الامم المتحدة هو الرابع عشر من أكتوبر الجاري. وأوضحت المصادر أنه في حال فشل تمديد الهدنة سيتم الانتقال إلى ما قبل الهدنة، وستتوقف رحلات الطيران إلى مطار صنعاء، وسيتم العودة للعمل بالنظام السابق بالنسبة لميناء الحديدة.

وأكدت المصادر وجود تفاهمات حول إنجاح عملية العودة للهدنة، وأن الجهود الأممية والأمريكية والأوروبية أدت لحلحلة بعض الخلافات بشأن صرف المرتبات، على أن يتم أولاً تنفيذ بند فتح الطرق في تعز ومحافظات يمنية أخرى. وكانت ميليشيا الحوثي طرحت اشتراطات عديدة لتمديد الهدنة اعتبرها الوسيطين الاممي والامريكي غير واقعية، فيما اعلن الحوثيون استمرار التصعيد واطلقوا تهديدات باستهداف الشركات الأجنبية العاملة في السعودية والامارات.