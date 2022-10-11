اخيراً يتم الكشف عن القائد الأمني الخطير الذي يتحكم بالمشهد في اليمن من صنعاء الى عدن ولا يحب الظهور و يدير اهم جهاز !

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر امنية مطلعة عن تحكم قيادي امني سابق كان احد اهم اذرع الرئيس الراحل علي عبدالله صالح لكنه لا يحب الظهور ويتحرك بخفية بين صنعاء وعدن ولازال يتحكم بالجهاز الامني السابق .

وقالت المصادر ان عمار محمد عبدالله صالح شقيق طارق صالح هو من اسس للقوات في الساحل الغربي ولديه اذرع في صنعاء وفي عدن ومعظم المحافظات لتنفيذ مهامه ويتحررك بين القاهرة والساحل بين فترة واخرى دون معرفة حتى حرس المطار لأنه لم ينشر صورة له على الاطلاق.

وذكرت المصادر ان طارق مجرد صوري ومن يتحكم بالجميع هو عمار الذي تمكن من اختراق الحوثيين وكذا الانتقالي والاخوان وله ادوات تمكنه من كل المعلومات وهو من سيرتب بقوة لعودة احمد علي الذي تخطط له الامارات ذلك