الكشف الشخصية البارزة التي ستعود لقيادة اليمن وسينتهي مشاريع الحوثي والاخوان قريباً ..( اتفرج من يكون )

الرياض - محمد الاطلسي - نشر المغرد السعودي الشهير بندر آل عبدالله في صفحتة الرسمية على تويتر عدة تغريدات كلها عن العميد احمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني الراحل .

وقال في تغريدة (سيعود لقيادة اليمن وستنتهي مشاريع الاخوان والحوثي وسيعود اليمن السعيد بإذن لله سعيد وأمن) ويقصد بذلك احمد علي ناشراً صورة لها مع الشيخ محمد بن زايد وفي تغريدة اخرى ( ماحد لها غير اهلها وانعم بالعميد أحمد وترقبوا البشارة قريب ) ولا يعرف ماهي البشارة وقد تكون هناك امور يتم طباختها لعودة احمد لحكم اليمن بمباركة خليجية