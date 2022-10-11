عاجل : محافظ الجوف اليمنيةالمعين يوجه رسائل هامة لأبناء المحافظة .. فماذا قال ؟

الرياض - محمد الاطلسي - وجه محافظ محافظة الجوف ا للواء/ حسين العجي العواضي رسائل هامة لابناء المحافظة في حسابه الرسمي بتويتر

وقال العجي في تغريدة له "الدرب شاقّ والمهمة صعبة لكن الهمة عالية والإرادة قوية والرؤية واضحة.. اتكالنا على الله ثم على ثقتنا بأبناء الجوف قاطبة، وقبائل دهم الأبية خاصة؛ في رفض استمرار الضيم واستباحة الارض وامتهان الكرامة"

واضاف في تغريدة نتمنى من أبناء الجوف الوقوف بجانبنا لنكمل المشوار معاً يداً بيد لنستعيد محافظتنا وإن شاء الله الا نخيب املكم وظنكم فينا

وقدم شكره للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على الثقة التي منحوني إياها ونسأل الله العون لنكون عند مستوى المهمة وطموح أبناء الجوف واليمن عامة