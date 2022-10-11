ضياع كامل ثروته الضخمة.. إفلاس الوليد بن طلال تحرق السوشيال ميديا!! صورته وهو يفترش الأرض صدمت الجميع على حاله!!

الرياض - محمد الاطلسي - انتشرت صورة لرجل الأعمال السعودي الملياردير الوليد بن طلال، وهو يفترش الأرض، قيل أن الرجل فقد كل أمواله واصبح مفلساً. وأشعلت صورته الكثير من الجدل في مواقع التواصل وانتشرت خلال الساعات الماضية شائعة جديدة تزعم إفلاسه وضياع ثروته بالكامل، وهو امر غير حقيقي.

وتداول مستعملو مواقع التواصل الإجتماعي صورة مثيرة للجدل للوليد بن طلال قيل إنها التقطت له من داخل فندق ريتز كارلتون رفقة عدد من الأمراء السعوديين. وبدأت الصورة بالإنتشار على نطاق واسع بعد ما نشرها المخرج اللبناني شربل خليل على حسابه على تويتر مرفقة بتعليق "الوليد بن طلال في اخر صورة حصرية لشربل خليل قريبا على الجديد.