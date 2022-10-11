تسريبات عن عرض سعودي جديد لجماعة الحوثي يتضمن هذه النقاط ..( تفاصيل صادمة)

الرياض - محمد الاطلسي - كشف قيادي حوثي بارز في صنعاء، معلومات لم تكشف من قبل عن كواليس مفاوضات تمديد الهدنة وسر التهديد الأمريكي على لسان مبعوثها الخاص إلى اليمن بشأن العودة إلى الحرب واستمرار العمليات العسكرية.

وقال القيادي الحوثي الذي يشغل منصب نائب مدير دائرة التوجيه المعنوي عبدالله بن عامر، إن السعودية عرضت على صنعاء صرف مرتبات الموظفين كمكرمة منها لكن الرد قوبل بالرفض بقوله: “لسنا بحاجة الى مكرمة أو تبرع من أحد بل الى ثرواتنا”

وأشار إلى أن رد صنعاء سبب لهم “الصداع فلم يعتادوا سماع ذلك من مسؤول يمني يريدون أن تظل تحت حاجتهم كأتباعهم متسولا على أبوابهم وعندما رفضت تحرك مجلس الأمن”، حد قوله.

وعن تفاصيل العرض السعودي أضاف بن عامر: “العرض السعودي لايختلف عن المطروح سوى توسيع دائرة المشمولين بالصرف الرفض لأننا لانريد مكرمة من أحد والمرتبات مرتبطة بثرواتنا لاثرواتهم واشنطن تدفع السعودية لذلك للتهرب من الالتزام بالنقاط فكان العرض اخر خطوة سبقت موقفي المبعوث ومجلس الامن ومن هنا جاء الربط بين الأمرين انتهى”