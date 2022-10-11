تفاصيل جديدة... المبعوث الأممي يضغط على الحكومة اليمنية للموافقة على شرط حوثي كارثي.. و السعودية تتكفل بهذا الأمر ولأول مرة لتمدد الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت مصادر حكومية يمنية مطلعة على المفاوضات، أن المبعوث الأممي يواصل جهوده الرامية لتجديد الهدنة المنتهية، فضلاً عن تمديدها وتوسيعها لستة أشهر، لكن جهوده اصطدمت باشتراطات الحوثيين واعتراضاتهم المتكررة. ولفتت المصادر ـ بحسب العربي الجديد ـ أن جماعة الحوثيين تستغل الضغط العالمي الدافع نحو تجديد الهدنة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، "وكلّما لمسوا من الأطراف المعنية تجاوباً أضافوا مطالب جديدة".

وبينت المصادر أن الحوثيين "اشترطوا في البداية صرف رواتب الموظفين المدنيين من دون ربطها بإيرادات النفط القادم عبر ميناء الحديدة، وبعدما وافق الجانب الحكومي والتحالف، رفعوا سقف مطالبهم. وأوضحت أنهم الآن يطالبون بصرف رواتب القوات العسكرية والأمنية التابعة لهم، بحجة صرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية في مناطق سيطرتهم". ووفق المصادر، فقد "تكفلت السعودية بصرف رواتب الموظفين المدنيين، ليفتح الحوثيون صفحة جديدة من الاشتراطات، من ضمنها صرف الرواتب بالعملة القديمة (المعترف بها من قبل سلطاتهم في صنعاء)، وألا تمر عبر الجانب الحكومي، بل تسلّم إليهم بشكل مباشر ليتصرفوا فيها على هواهم، مع عدم ممانعتهم أن يكون ذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة".

وكان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دعا في خطاب له أول من أمس السبت، إلى "وقف العدوان ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال ومعالجة ملفات الحرب، في ما يتعلق بالأسرى والأضرار". وذكر أحد المصادر الحكومية بحسب "العربي الجديد" أن المبعوث الأممي "يضغط حالياً على الحكومة المعترف بها للموافقة على مطلب الحوثيين في صرف رواتب موظفي وزارتي الدفاع والداخلية، ولم يعد فيهما أحد سوى مقاتلي الحوثي". ولفتت إلى أن غروندبرغ لجأ إلى هذا الأمر، بعدما عجز عن إقناع الحوثيين بالموافقة على تمديد الهدنة بعد استجابة الحكومة للمقترح الذي تقدم به.