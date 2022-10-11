بعد المطالبة بأقالته و طرده من قناة بي إن سبورت.. لن تصدّق كم يبلغ راتب عصام الشوالي رقم خيالي فاق التوقعات والمفاجأة في ديانته التي اخفاها عن الجميع!!

الرياض - محمد الاطلسي - أصبح المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي الاسم الأكثر تفاعلا على موقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبات الجماهير بإقالته وطرده من قنوات بي إن سبورت. عبر عددًا من جماهير مانشستر سيتي الإنجليزي في المنطقة العربية، خاصة في المملكة العربية السعودية، عن غضبهم تجاه الشوالي، بعد تعليقه على مباراة كأس الدرع الخيرية أمام ليفربول وأطلقوا وسمًا، يطالبون فيه بإقالته من القناة.

وعقب تصدر الشوالي الترند نقدم لكم في هذه السطور معلومات لا تعرفونها عن المعلق الرياضي الشهير.

يعتبر المعلق التونسي عصام الشوالي من أشهر و ابرز المعلقين الرياضيين بالعالم العربي، و يتمتع عصام الشوالي بحماسة شديدة و قدرة تعليقية على مباريات كرة القدم تجعل الجمهور المتابع للمباراة فى أوج حماسه، و له تاريخ كبير فى التعليق على العديد من المباريات الكبيرة و المهمة. نبذة عن نشأة عصام الشوالي و حياته ولد عصام الشوالي فى دولة تونس فى 25 سبتمبر عام 1970م لأسرة مسلمة، اسمه بالكامل هو عصام بن نورد الدين و لقبه الشوالي، و قد كان عصام محبا لكرة القدم بشكل كبير منذ أن كان طفلا صغيرا، و رغم ذلك فقد درس عصام الأدب الفرنسي فى كلية الآداب بجامعة منوبة بتونس، و تخرج عصام الشاب وهو لم يكن يحلم بأن يدخل مجال الرياضة على الإطلاق.

كان اهتمامه بكرة القدم واضحا لكل من حوله، و سبب دخوله المجال الرياضي هو أخته، و ليست كرة القدم هى اهتمامه الرياضي الوحيد، فهو أيضا متابع جيد لرياضة التنس و بطولاتها الدولية، و يحب متابعة سباقات الدراجات الهوائية، و مباريات كرة اليد، و مهتم أيضا بكرة السلة الامريكية و متابعة دوري NBA، و أيضا يعشق سباقات الفورميولا، و هو من عشاق مايكل شوماخر. بداية حياته المهنية كمذيع رياضي و فى عام 1994م أقنعته أخته بأنه يمكنه أن يدخل مجال الرياضة التى يحبها عن طريق الإعلام، و بتشجيع من أخته تقدم عصام الشوالي للعمل فى إذاعة الشباب التابعة للقناة الوطنية للشباب، و تم قبوله من بين أكثر من خمسة آلاف شخص تقدموا لشغل وظيفة مذيع و تم قبول تسعين شخصا فقط.

كان ذلك دافعا له للنجاح، بالإضافة غلى مقومات المذيع لديه من صوت جوهري و حماسي و قاعدة معلومات عريضة عن معشوقته كرة القدم، و بدأ عصام بن نور الدين العمل فى شهر نوفمبر فى إذاعة أول برنامج له، و لكنه بعد عامين بدأ العمل كمراسل رياضي من أرض الملعب، و سرعان ما صار معلقا على المباريات الرياضية فى الإذاعة التونسية، و علق وقتها على أول مباراة له بين منتخب تونس و منتخب زامبيا. وعلق الشوالي على جميع مباريات نهائي كأس تونس فى الأعوام 1997 و 1998 و 1999 و 2000م، و قد عمل عصام الشوالى لصالح شبكة تليفزيون العرب ART، و هو الان يعمل لصالح قنوات بي ان سبورت الرياضية التابعة لشبكة الجزيرة الإخبارية.

الشوالي معلقا على المباريات العالمية فى 1998م ترك عصام إذاعة الشباب، و انتقل للعمل فى قناة تونس 7، حيث علق على مباريات دوري أبطال اوروبا، و علق على مباراة نهائي كأس العالم 1998م بين منتخبي البرازيل و فرنسا، و علق أيضا على مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عام 2000 بين فريقي فالنسيا و ريال مدريد، و علق على مباراة نهائي يورو 2000 بين منتخبي إيطاليا وفرنسا. راتب الشوالي راتب عصام الشوالي مرتفع للغاية فهو يتقاضي شهريا ما يقارب 35 ألف دولار شهريا، وهذا سبب تعليقه على المباريات الهامة فقط حيث يعلق على مباريات القمة فى الدورى الانجليزى او مباريات الكلاسيكو فى الدورى الاسبانى او المباريات التى يتابعها الكثير فى دورى ابطال اوروبا.

الجوائز التي حصل عليها عصام الشوالي حصل عصام بن نور الدين الشوالي على عدة جوائز فى خلال مسيرته المهنية، حيث حصل على جائزة أفضل معلق رياضي عربي من جريدة الهدف الليبية و جريدة القمة المصرية و كانت الجائزتين فى عام 2006م، كما أنه تم اختياره كافضل معلق تونسي فى 2000 و 2001 و 2004 و 2006 و 2007 و 2008، و ما زال عصام الشوالي حتي اليوم من افضل الأصوات المحبوبة لدي جماهير كرة القدم فى كل أنحا العالم العربي من المحيط إلى الخليج.