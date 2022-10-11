صدور قرار رئاسي مفاجئ بتعيين هذه الشخصية في منصب رفيع جدا ( الاسم )

الرياض - محمد الاطلسي - أعاد مجلس القيادة الرئاسي اليمني امس الاثنين، هيكلة المجلس المحلي وقيادة المحور العسكري في محافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، إن رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أصدر قراراً بتعيين العميد حسين العجي على العواضي، محافظاً لمحافظة الجوف وترقيته إلى رتبة لواء".

وصدر قرار آخر، قضت مادته الأولى بتعيين العقيد الركن، محمد عبدالسلام محمد الأشول، قائداً لمحور الجوف، وترقيته إلى رتبة عميد.

وقضت المادة الثانية من القرار ذاته، بأن تخضع جميع وحدات محور الجوف لقيادة المحور، وتلغى أي تكليفات سابقة بمناصب في وحدات المحور، وفقاً للوكالة ذاتها.